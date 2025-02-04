Ödemiş Belediyesi, Eylül ayında hizmete açtığı İstihdam Ofisi ile iş arayan vatandaşlar ile işverenler arasında köprü kurarak önemli bir istihdam hizmeti sunuyor. Belediyenin hizmet binasında yer alan ofis, kısa sürede 825 iş arayanı ve 32 işvereni buluşturdu. Ofis aracılığıyla, başvurular sonucu uygun adaylar hızla istihdam edilerek işbaşı yaptı.

İşverenler için pratik çözüm

İstihdam Ofisi, iş arayanların eğitim ve yeteneklerine uygun firmalarla buluşmalarını sağlayarak, Ödemiş ve çevresindeki firmaların personel taleplerine de yanıt veriyor. Ofis, iş arayanlar ve firma sahiplerinin başvurularını alarak, iş ve işçi profillerine uygun eşleştirme yapıyor. Kısa süre içinde gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda uygun adaylar işe yerleştiriliyor.

Başvurular hem yüz yüze hem online

İş arayan vatandaşlar ya da işverenler, Ödemiş Belediyesi İstihdam Ofisi’ne başvurularını hem doğrudan belediye binasında, hem de online olarak “istihdam.odemis.bel.tr” adresi üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Belediye, başvuru sahipleri ile işverenleri uygun pozisyonlar için görüştürerek çözüm üretiyor.