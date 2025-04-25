Dundee United – Celtic İskoçya Premier Lig maçı 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak. Maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme bilgileri burada.

Dundee United ile Celtic, İskoçya Premier Lig’de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve platform bilgileri hakkında detayları merak ediyor. Dundee United – Celtic maçı S Sport Plus ve TRT Spor kanal(lar)ında yayınlanacak.

Maç ne zaman, nerede oynanacak?

Dundee United ile Celtic arasındaki maç 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak. Karşılaşma, Dundee’daki Dundee Stadyumu'nda oynanacak.

Dundee United – Celtic maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bu heyecan dolu İskoçya Premier Lig karşılaşması, S Sport Plus ve TRT Spor kanal(lar)ından canlı olarak izlenebilecek. Maçın yayın saati 14:30.

Dundee United – Celtic maçı canlı yayın platform ve frekans bilgileri

Dundee United – Celtic maçını izlemek isteyenler, aşağıdaki platformlardan ve kanallardan izleyebilirler:

S Sport Plus

Şifreli yayın

İnternet üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT Spor

Şifresiz yayın

Digiturk: Kanal 86

D Smart: Kanal 86

Kablo TV: Kanal 133

Tivibu: Kanal 85

Turkcell TV+: Kanal 70

Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın izlenebilir.

Maç 14.30'da başlayacak

Dundee United – Celtic maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacak.