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Operasyon sırasında, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen bir kişi de yakalandı. Göçmenler karaya güvenli bir şekilde çıkarılırken, kaçakçılık şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, yardım çağrısı üzerine hemen harekete geçti ve sürüklenen teknedeki 16 düzensiz göçmeni (11'i çocuk) başarılı bir operasyon la kurtardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmen lerin bulunduğu bir fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

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