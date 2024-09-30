Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Ekipler çağrı üzerine harekete geçti
Sahil Güvenlik ekipleri, yardım çağrısı üzerine hemen harekete geçti ve sürüklenen teknedeki 16 düzensiz göçmeni (11'i çocuk) başarılı bir operasyonla kurtardı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Operasyon sırasında, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen bir kişi de yakalandı. Göçmenler karaya güvenli bir şekilde çıkarılırken, kaçakçılık şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA