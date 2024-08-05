Marmaris Belediyesi, 1997 yılında İsrail’in Aşkelon Belediyesi ile yapılan kardeş şehir protokolünün iptal edileceğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, bu protokolün aktif bir şekilde uygulanmadığı belirtilerek, ilk meclis toplantısında bu konunun gündeme alınacağı ifade edildi.

Kardeş Şehir Protokolü yürürlükten kaldırılacak

Son günlerde Marmaris Belediyesi'nin Aşkelon Belediyesi ile olan ilişkisine yönelik tepkiler artmıştı. Belediye yetkilileri, protokolün ilk olarak 1997 yılında Anavatan Partisi'nden İsmet Karadinç döneminde imzalandığını, ancak bugüne kadar herhangi bir ortak proje veya aktif ilişki kurulmadığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da protokolün 'pasif' olarak işaretlendiği vurgulandı.

Filistin halkının davası desteklenecek

Marmaris Belediyesi, açıklamasında "Son günlerde bu protokole dair çeşitli tepkiler aldık. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bu açıklamayı yapıyoruz. Protokol, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı durduğumuz ilk günden itibaren aktif bir ilişki geliştirilmedi. Bu nedenle, protokolün iptal edilmesi konusunu ilk meclis toplantımızda gündeme alacağız" dedi. Ayrıca, Filistin halkının haklı davasının desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Marmaris Belediyesi'nden iptal kararı

Kardeş şehir ilişkileri hakkında kamuoyuna yapılan bu açıklama, Marmaris Belediyesi'nin halkın hassasiyetlerine duyarlılığını ve karşılıklı saygıyı ön planda tutma amacını yansıtıyor. Protokolün iptal edilmesiyle ilgili detayların ne olacağı ise merakla bekleniyor.