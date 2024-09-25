Samsung, Galaxy cihazları için geliştirdiği uygulama mağazası Galaxy Store'da önemli bir değişikliğe gidiyor. Artık uygulama indirmek, güncellemek ve mağazaya girmek için kullanıcıların Samsung hesaplarına giriş yapması gerekecek. Daha önce, Galaxy Store'da uygulama indirme ve güncelleme işlemleri için hesap girişi zorunlu değildi.

SamMobile sitesindeki habere göre, Samsung, yeni zorunlulukla ilgili bir bildirimde "Galaxy Store hizmetlerini kullanabilmek için Samsung hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekmektedir" ifadesini kullandı. Şirket, bazı kendi geliştirdiği uygulamalar için bu zorunluluğu esneteceğini belirtse de genel politika, hesap girişini zorunlu hale getiriyor.

Epic Games'in bazı oyunları Galaxy Store'dan kaldırılacak

Ayrıca, One UI 6.1.1 ile kutusundan çıkan yeni Samsung cihazlarda, "Otomatik Engelleyici" isimli uygulama varsayılan olarak açık geliyor ve market dışı uygulama yüklemeyi engelliyor. Bu ayarı kapatmak isteyen kullanıcılar, Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik > Otomatik Engelleyici yolunu izleyebilir. Ancak bu durum, Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney tarafından protesto edildi. Epic Games, bu politika değişikliği nedeniyle Galaxy Store’dan Fortnite dahil bazı oyunlarını kaldıracağını duyurdu.

Değişiklik, 25 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek ve otomatik güncellemeleri de etkileyebilir. Ancak bu zorunluluk, Google Play Mağazası'nı etkilemeyecek, bu nedenle pek çok kullanıcı bu durumdan fazla etkilenmeyecek. Ayrıntılı bilgi için Samsung'un sitesindeki