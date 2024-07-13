Sıcak havaların etkisiyle yaban hayatı, serinlemek için şehir merkezlerine inmeye başladı. Marmaris sahiline inen domuz sürüsü, vatandaşların kameralarına yansıdı. Marmaris sahiline inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, domuzların sahilde dolaştığı görülüyor.

Sıcak Havalardan Kaçış

Muğla Marmaris'te yaşanan bu olay, sıcak havaların sadece insanları değil, yaban hayvanlarını da etkilediğini gösteriyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, yaban hayvanlarının su ve serin yer arayışına girmesine neden oluyor. Domuzlar gibi bazı yaban hayvanları, serinlemek için şehir merkezlerine ve sahillere inebiliyor.

Vatandaşlar Şaşkın

Marmaris sahilinde domuz sürüsünü gören vatandaşlar, bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Birçok kişi, domuzları cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.