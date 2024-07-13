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Cenaze törenine, Talay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından ikindi vakti kıldırılan namazının ardından bir süre top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracına alınan Talay'ın naaşı, Güneşler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı ve şehidin özgeçmişi okundu.

Helallik alınmasının ardından Talay'ın naaşı, cenaze töreni için Güneşler Merkez Camisi'ne götürüldü. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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