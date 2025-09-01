Aida Beach Restaurant’ta Marrmaris Rotary Kulübü dönem Başkanı Ünsal Tüzün ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda Kıbrıs Gazileri; Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şube Başkanı Azmi Özkan, Gazi Pilot Albay Öner Yalçın, Gazi Teğmen Işık Tanyu ve Ankara Rotary Kulübü önceki dönem başkanlarından Mustafa Toker ve eşi Bilge Toker konuk oldu.

Gazilerin savaş ortamı anılarını anlattıkları, hoş sohbetle geçen kahvaltı sonrası bilgi veren Marmaris Rotary Kulübü Başkanı Ünsal Tüzün; 30 Ağustos 1922’deki kutlu zafer olmasaydı, bugünleri göremeyeceğimize dikkat çekerek; “Bu nedenle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, zafer bayramımızı kutluyoruz.” dedi.