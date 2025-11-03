Marmaris ile Almanya’nın Fürth kenti arasındaki kardeş şehir ilişkisi, 30'uncu yılını Marmaris’te düzenlenen etkinliklerle kutladı. Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung’un da yer aldığı heyet, ilçede çeşitli programlara katıldı.

Marmaris ile Almanya’nın Fürth kenti arasında 1995 yılında imzalanan protokolle resmiyet kazanan kardeş şehir ilişkisi, 30'uncu yılını Marmaris’te kutladı. Kutlamalar kapsamında Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung’un da aralarında bulunduğu Alman heyet, beş günlük bir ziyaret için ilçeye geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü makamında ziyaret eden heyet; Fürth Meydanı, Yat Limanı ve Marmaris Kalesi, Amos gibi tarihi ve turistik noktaları gezme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında ayrıca Blechboum grubu da 36. Marmaris Yat Yarışı Haftası kapsamında yarışlara katılanlara Yat Limanı’nda konser verdi.

"Ortak projeler üretmek ve bu kardeşliği gelecek nesillere aktarmak için çalışmayı sürdüreceğiz"

Kutlama etkinliğinde konuşan Ünlü, iki şehir arasındaki güçlü bağlara dikkati çekerek, "Merhum Belediye Başkanı İsmet Karadinç döneminde başlatılan Marmaris–Fürth kardeş şehir ilişkisi, geçen 30 yıl boyunca iki kent arasında kalıcı dostluk ve kültürel iş birliği köprüsü oluşturdu. Karşılıklı ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, ortak projeler üretmek ve bu kardeşliği gelecek nesillere aktarmak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için teşekkür ediyorum"

Jung da Marmaris ve Fürth arasındaki 30 yıllık kardeşlik ilişkisinin hiç bozulmadan devam ettiğini, her ziyaret ve etkinlikle daha da pekiştiğini belirterek, "Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda iki şehir ilişkilerinin çocuklar, gençler ve sanatçılar arasında gerçekleştirilecek projelerle daha çok gelişmesi konusunda görüş birliğine varıldı.