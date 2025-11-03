CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla yaptığı toplantılarda gündeme gelen “milletvekillerinin sahada yeterince görünmediği” eleştirileri örgüt içinde tartışma yaratmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak tartışmayı parti içindeki değişim süreciyle ilişkilendirdi.

“Herkesin gördüğü gerçekler var. Bunların nedenlerine bakmak lazım. Yeni il yönetiminin seçilmiş olması, arkasından yeni kurultayın yapılacak olması, yeni bir Parti Meclisi’nin oluşması… Bu süreçte yaşanan eksiklikler giderilecektir.”

CHP’nin yenilenme döneminden geçtiğini vurgulayan Tugay, bazı siyasetçilerin bu dönüşüme ayak uydurmakta zorlanmış olabileceğini söyledi:

“Sorunların arka planında partimizdeki değişim süreci var. Bu süreç, bazı insanların adapte olmasını zorlaştırmış olabilir. Ama net olan şu ki; CHP’nin de Türkiye’nin de değişime ihtiyacı var. Bu değişim, halka sahip çıkan, sahada olan bir anlayışla mümkündür.”

Tugay, tartışmaların büyüyeceği yönündeki değerlendirmelere ise şu sözlerle yanıt verdi:

“Kendilerini bu değişim sürecine yabancı gören siyasetçilerimizin kendilerini toparlayacağına inanıyorum.”

Tugay, İzmir örgütünde dayanışmanın artacağına inandığını söyleyerek, “CHP’nin değişim sürecinden güçlenerek çıkacağını” ifade etti.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise milletvekilleriyle görüşerek söz konusu şikâyetlerin giderilmesi için çalışma başlatacaklarını duyurmuştu.