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Lokma hayrına, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Hasdemir'in ailesi ve işçi arkadaşları katıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları tarafından müdürlük bahçesinde yapılan lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 27 Haziran 2021'deki orman yangın ını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren orman işçisi Görkem Hasdemir için lokma dağıtıldı.

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