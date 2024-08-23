Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için büyük bir adım attı. 5 yıldızlı bir oteli satın alarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna dönüştüren bakanlık, böylece bölgedeki yükseköğrenim gören öğrenciler için önemli bir çözüm sunmuş oldu.

Modern özelliklere sahip KYK yurdu açılıyor

Marmaris İçmeler'de bulunan otel, 5 bin 111 metrekarelik alanda, 650 yatak kapasiteli olarak hizmet verecek. 1 Eylül itibarıyla öğrencilerin kullanımına sunulacak olan bu otel, 2 blok halinde inşa edilmiş olup, 4 bin 800 metrekare kapalı alanı, 155 odası, yüzme havuzu, kapalı ve açık alan yemekhaneleri ile geniş olanaklara sahip. Ayrıca, kamera ve yangın alarm sistemleri, yangın merdiveni, otopark ve fitness salonu gibi modern özelliklere de sahip. Otelin hemen çıkışında otobüs ve minibüs durakları bulunuyor. Marmaris'teki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na yaklaşık 1 kilometre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ise 9 kilometre mesafede bulunuyor.

AK Parti Muğla Milletvekili’nden açıklama

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Artık Marmaris'imizin de bir yurdu var. 200 kız ve 200 erkek öğrencimizin kalacağı bu yurt, otel konforunda olacak. Gençlerimiz için bu müjdeli haberi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.