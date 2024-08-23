Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi: İzmir’de sanat ve görsel kültürün kalbi

İzmir’in sanatsal atmosferinde parlayan bir yıldız olan Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi, görsel sanatlar ve kültür üzerine zengin bir deneyim sunuyor. Bu merkez, hem sanatseverler hem de sanat üreticileri için ilham verici bir mekan. İşte Çizgelikedi’yi keşfetmek için bilmeniz gerekenler:

Merkezin kuruluşu ve misyonu

Çizgelikedi, 2005 yılında Arzu Filiz Güngör ve Yalçın Çıdamlı tarafından kurulmuştur. Bu girişim, İzmir ve çevresinde görsel kültürün nitelikli bir şekilde üretilmesini ve paylaşılmasını amaçlıyor. Sanat galerisinde düzenlenen sergiler, gösterimler ve etkinliklerle, görsel kültürün çeşitli yönlerini izleyicilere sunuyor.

Etkinlikler ve sergiler

Çizgelikedi, çok sayıda etkinlik ve sergiye ev sahipliği yapmaktadır. Fotoğraf sanatından sinemaya, kısa filmden video sanatına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar sergileniyor. Ayrıca, sanat tarihi ve kimlik gibi konularda konuk konuşmacı ve akademisyenlerle düzenlenen söyleşiler de dikkat çekiyor. Merkez, bu sayede görsel kültürün farklı disiplinlerden beslenmesini ve değerlendirilmesini teşvik ediyor.

Kadın fotoğrafçılar projesi

Çizgelikedi’nin önemli projelerinden biri, **"Çizgelikedi Kadınlar Projesi"**dir. Bu proje, toplumsal cinsiyete ilişkin farkındalık yaratmayı ve erkek egemen bakış açısını sorgulamayı hedefliyor. 2006-2007 yıllarında düzenlenen ilk atölye, "Kimlik ve İktidar" adlı sergiyi ortaya koyarken, 2007-2009 yıllarındaki ikinci atölyede "Kimlik ve İtaat" sergisi oluşturuldu. Proje, İzmirli kadın fotoğrafçılarla toplumsal kavramlar üzerinde düşünme ve tartışma fırsatı sundu.

21. yüzyılda imgeye bakış

2009-2014 yılları arasında düzenlenen "21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu?" başlıklı oturumlar, imgenin günümüzde nasıl evrildiğini tartışmaya açtı. Psikiyatri, sanat tarihi, fotoğraf, sinema, mimari ve edebiyat gibi farklı alanlardan gelen konuşmacılar, toplam 13 oturumda bu soruyu ele aldı.

Kişisel dil geliştirme programı

Çizgelikedi, fotoğraf üretiminin temel bilgilerine sahip ancak kendine özgü bir anlatım dili oluşturmak isteyen katılımcılar için Kişisel Dil Geliştirme Programı sunuyor. Bu program kapsamında, Aylin Ereren’in "Hayli Uzak Oldukça Yakın", Nilgün Yoldaş Atila’nın "Damlacık", Ayşen Ertango Özkaya’nın "Kentin Merkezine Seyahat", ve Osman Erel’in "Sessiz" adlı kişisel fotoğraf sergileri 2018’den itibaren Çizgelikedi Galeri’de sergilendi. Ayrıca, Aslı Öktener’in "Misafir Odası" adlı sergisi, Covid-19 nedeniyle sanal ortamda izleyicilere sunuldu.

Çizgelikedi’nin gezi rehberi

Adres: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi, İzmir

Ziyaret Saatleri: Haftanın belirli günleri, lütfen merkezle iletişime geçin

Giriş Ücreti: Ücretsiz veya düşük bir ücret, etkinliklere göre değişebilir

Önerilen Ziyaret Süresi: 1-2 saat

Sanatla dolu bir gün geçirmek ve görsel kültürün derinliklerine inmek isterseniz, Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Her yaştan sanatsever ve yaratıcı için geniş bir program yelpazesi sunan bu merkez, İzmir’in kültürel yaşamının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi'ne nasıl gidilir?

Adres: Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi Küçükarmutlu Mah. Atatürk Cad. No: 25, Bornova, İzmir, Türkiye.

Ulaşım bilgileri:

Toplu taşıma ile:

İzmir Şehir Merkezi’nden: Metro: İzmir Metro’nun M1 (Karakuyu - Evka 3) hattını kullanarak Evka 3 İstasyonu’nda inin. Buradan, 65 veya 295 numaralı otobüslerle Çizgelikedi’ye ulaşabilirsiniz. Otobüs: Şehir merkezinden, 38, 39, 85 veya 295 numaralı otobüslerle Bornova yönüne gidin. Bornova’daki Güvenlik Kavşağı durağında inip kısa bir yürüyüşle merkeze ulaşabilirsiniz.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan: Havalimanı Servisi (İzban): İzban’ın Cumaovası yönüne giden hattını kullanarak Bornova İstasyonu’nda inin. Buradan, 65 veya 295 numaralı otobüslerle Çizgelikedi’ye ulaşabilirsiniz. Taksi: Havalimanından taksiyle doğrudan Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi’ne ulaşabilirsiniz.



Özel araç ile:

İzmir şehir merkezi’nden: Alsancak yönünden gelirken, Atatürk Caddesi’ni takip edin. Bornova’ya geçerken Küçükarmutlu Mahallesi’ne yönelin. Merkez, Atatürk Cad. No: 25 adresinde yer alıyor.

Yol tarifi:

İzmir şehir merkezinden Bornova’ya giderken Atatürk Caddesi’ni takip edin. Küçükarmutlu Mahallesi’ne vardığınızda, Atatürk Cad. No: 25 adresinde Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi’ni bulabilirsiniz. Yakın çevrede park yerleri mevcuttur.

Yürüyüşle:

Eğer yakında bir noktadaysanız, Atatürk Caddesi üzerinde yürüyerek de merkeze ulaşabilirsiniz. Adres tabelalarını takip etmek, yönünüzü bulmanıza yardımcı olacaktır.