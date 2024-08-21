Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala, ilçedeki Mustafa Kemal Atatürk büstlerine bakım yaparak onlara hak ettiği özeni gösterdi. Hava şartlarının olumsuz etkileriyle zamanla rengi solan büstler, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün titiz çalışmalarıyla eski canlılığına kavuştu.

Selimiye, Turgut Orhaniye, Hisarönü, Taşlıca, Söğüt, Bayır, Karacasöğüt, Çamlı ve Çetibeli mahallelerinde yer alan büstler, yenilenirken kaideleri de elden geçirildi. Ayrıca, büstlerin yanında yer alan bayrak direkleri de kapsamlı bir bakımdan geçirildi. Marmaris Belediyesi ekipleri, Turunç, İçmeler ve Marmaris merkezdeki Atatürk heykelleri için de benzer yenileme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.