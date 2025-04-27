Muğla'nın Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 'kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama' ihalesinde usulsüzlük iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 12 Mart 2025 tarihinde yapılan 'kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama' ihalesine dair usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. 25 firmanın katıldığı ihalede, işi 160 milyon TL'ye yapabileceğini taahhüt eden firmaların çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı ve ihale bedelinin 368 milyon TL’ye yükseldiği öne sürüldü.

İhalede usulsüzlük iddiaları

İddialara göre, ihaleye katılan bazı firmalar, daha düşük bedellerle işi yapabilecekken, farklı gerekçelerle ihale dışı bırakıldı. Sonuç olarak, ihale bedeli 368 milyon TL'ye çıkarak başka bir firmaya verildi. İddialar üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER’e yapılan başvuru sonrasında ihale süreciyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla Marmaris Belediyesi’nden tüm ihale evrakları temin edilerek, bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Belediye Başkanı Ünlü’den açıklama

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ihalenin usulüne uygun yapıldığını savundu. Ünlü, yaptığı açıklamada, “İhale süreci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İhaleye katılan firmalar arasında gerekli teminatları sunmayanlar ihale dışı bırakılmış; en uygun teklif veren firma ile sözleşme imzalanmıştır. Belediyemizi yıpratmaya yönelik asılsız iddialar hakkında yasal işlem başlatılacaktır” dedi.