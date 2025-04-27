BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Bir zamanlar İzmir’in kalbinde, Sevgi Yolu’nda palmiyelerin gölgesinde yürürken adımlarınızı yıldızların izleri süslerdi… Barış Manço’nun adı parıldardı kaldırım taşlarında, Münir Özkul’un gülümsemesi düşerdi aklınıza bir köşede. Alsancak Sevgi Yolu, yalnızca kitap kokan tezgahlarıyla, takıların ışıldayan vitrinleriyle değil aynı zamanda geçmişe selam çakan o yıldızlarıyla da özeldi. Her biri bir anı, her biri bir sahneydi. Fakat şimdi o yıldızlar birer birer söndü. İsimler yerlerinden söküldü, çalındı. Anılar sessizce kayboldu. Şehrin belleği olan bu sokakta yalnız yıldızlar değil, umutlar da çalındı.

Hollywood benzeri

İzmir’in çift tarafı palmiye ağaçlarıyla döşeli Sevgi Yolu şu sıralar kaybolan yıldızlarını arıyor. Bir yanda ikinci el kitapçıları bir yanda gümüş ve takı dükkanlarıyla renkli bir yapıya sahip olan Sevgi Yolu’nun yıldızlarının isimliklerinin hurdacılar tarafından çalındığı iddia edilirken, esnaf sokağın güvenlik zafiyeti bulunduğunu belirterek her gün bir hırsızlık olayı yaşanmasından şikayetçi.

Güney Kaliforniyalı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından 1958 yılında tasarlanan Hollywood Şöhret Yolu’nun bir benzeri de Alsancak Sevgi Yolu’nda bulunuyor. Amerika’da 2 binden fazla ünlü yıldızın isminin yer aldığı yolun dönemin Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan tarafından yaptırılan İzmir uyarlamasında ise Barış Manço, Münir Özkul, Ayhan Işık, Ali Poyrazoğlu, Kadir İnanır, Zuhal Olcay, Cüneyt Arkın, Ahmet Mekin, Zeki Müren, Hulusi Kentmen, Yılmaz Güney, Suat Taşer, Çetin Tekindor, Müjdat Gezen, Attila İlhan ve Tanju Okan gibi isimler yer alıyordu.

Sokakta bulunan yıldızların isimliklerinin hurdacılar tarafından çalındığını iddia eden 21 yıldır Sevgi Yolu’nda esnaflık yapan Mehmet Duman, “Sokağımızda bulunan yıldızlardan bazıları kırıktı belediye tarafından bunların yenileme çalışması yapıldı. Daha önce hurdacılar tarafından çalınan isimlerin ise yaklaşık 2 buçuk ay önce yeniden yerine yapılacağı söylendi. Ancak hala bir gelişme yok” dedi.

Güvenlik zafiyeti

Sokağın en büyük sorunlarından birinin güvenlik zafiyeti olduğunu vurgulayan Duman, “Birkaç gün önce karşıdaki arkadaşımızın tezgahına hırsız girdi. Koskoca sokakta güvenlik kamerası yok. En uç köşede bulunanlar ise çalışmıyor. Gece dolaşan bir bekçi ya da güvenlik unsuru da yok. Kendi imkanlarımızla önlem almaya çalışıyoruz ancak buna da izin vermiyorlar. Bundan şikayetçiyiz” diyerek hırsızlık vakalarının önüne geçilmesi için acilen önlem alınması gerektiğini söyledi.

100 bin lira tutarında ürünü çalınan esnaf Tarkan Aslanoğlu, “Sokağımız uzun süredir bu tür sorunlarla boğuşuyor. Hırsızlık sorunu en üst seviyede. Yıldızlardaki metal isimlikleri bile çaldılar. Neredeyse her gün birinin dükkanında hırsızlık olayı yaşanıyor. Benim dükkanıma da geçen gece girmişler ve yaklaşık 100 bin liralık ürünümü çaldılar. Gerekli yerlere şikayetlerimizi yapıyoruz ancak bir sonuç alamıyoruz. Burası çok işlek bir cadde olmasına rağmen en uç tarafa koyulan kameraların çalışmaması söz konusu. Bir an önce hem bu sokağın simgesi olan yıldızların isimliklerinin geri takılmasını hem de güvenlik sorununa çözüm bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘Esnaf zarar görmesin’

İsmini vermek istemeyen bir diğer esnaf ise, dükkanlarının küçülmesini istemediklerini ifade ederek, “Konak Belediyesi tarafından Sevgi Yolu’nun komple değişmesiyle ilgili bir plan var. Bu durum büyük ihtimalle esnafın aleyhine olacak ama net olarak yapılan bir açıklama yok. Stantlarımızın ağaçların hizalarına kadar geri çekilmesi ve küçülmesi isteniyor. Bundan 10-15 yıl önceki haline geri getirilmesi isteniyor. Bizler buradan para kazanıp ailelerimize bakıyoruz. Başka bir alternatifimiz yok. Bizler bu sokakla ilgili gereken düzenlemelerin yapılmasını tabii ki istiyoruz. Sokağın simgesi olan yıldızların yenilenmesini ve isimlerin geri gelmesini istiyoruz ama esnafın zararına olacak değişimler yapılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldızlar yeniden parlasın

Sokaktaki yıldızların yeniden parlak günlerine dönmesini ve esnafın mağdur olmamasını talep eden başka bir esnaf ise, “Dükkanlarımızı hırsızlardan ve yağmurdan korumak için tenteler yaptırdık. Bunların hepsi borçla yaptırıldı. Buradan her gün belediye yetkilileri geçiyor. Madem bu yapılamaz bir şeydi. İlk yapıldığında gelip söylenebilirdi ve diğer esnaf arkadaşlar da birbirinden etkilenip yaptırmamış olurdu. Bunun için bizden 4 bin 200 TL’ye kadar işgaliye parası da alıyorlar. Burada 100’e yakın esnaf var. Onların ailelerini de sayarsak sayı daha çok artıyor. Bu sokakta dükkanlarda küçültme yapıldığı takdirde tüm herkes ailecek mağdur olacaktır. Estetik düzenlenmelere karşı değiliz ancak stantlarımızın mevcut halinin korunmasını istiyoruz. Güvenlik sorunu çözüldükten sonra yıldızlarımız da eski parlak günlerine geri dönsün isteriz” ifadelerine ter verdi.