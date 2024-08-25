Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay, Marmaris ilçesine bağlı Armella Koyu’nda gerçekleşti.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı.