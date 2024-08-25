Mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, Azerbaycan’dan özel jetle geldiği Fransa’da gözaltına alındı. Fransız TF1 televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’dan ayrılan ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Durov, başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Suç amaçlı kullanım iddiaları

39 yaşındaki milyarder Pavel Durov’un, Telegram’ın suç amaçlı kullanımını önlemek için yeterli adımları atmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtiliyor. Fransa’da hakkında bir yakalama kararı bulunduğu iddia ediliyor. Durov’u taşıyan özel jetin Azerbaycan’dan havalandığı belirtiliyor.

Rusya'nın tepkisi ve diplomatik çalışmalar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Durov’un gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı. Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, Durov’un temsilcilerinin elçilikle temas kurmadığını, ancak Rus diplomatların durumu netleştirmek için çalışmalar yaptığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı sivil toplum örgütlerinin Rusya’nın Telegram’a 2018’de getirdiği erişim engeline tepki gösterdiğini anımsatarak, “Sizce bu sefer Paris’e çağrıda bulunarak Durov’un serbest bırakılmasını talep edecekler mi yoksa dillerini mi yutacaklar?” ifadelerini kullandı.

Pavel Durov kimdir?

Pavel Durov, Rusya’nın popüler sosyal medya sitesi VK’nın kurucusudur ve 2014 yılında Rusya’yı terk etmiştir. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip olan Durov’un servetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Telegram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı ise 900 milyona ulaşmış durumda.