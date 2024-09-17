Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu kapalı kasa bir kamyonette gizlenmiş 5 kaçak göçmen yakalandı. Marmaris’teki Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Aydın'dan Muğla'ya kaçak göçmen taşıyan bir kamyonet hakkında gelen ihbarı değerlendirdi.

5 Suriye uyruklu göçmen yakalandı

Gökova Kavşağı’nda durdurulan kapalı kasa kamyonette yapılan detaylı aramada, aracın gizli bölmesinde 4'ü kadın 1'i erkek olmak üzere toplam 5 Suriye uyruklu kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler, Marmaris İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek gerekli işlemlerine başlandı.

Organizatörler de gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak kamyoneti kullanan ve kaçak göçmenleri organize ettiği belirlenen 5 Türk vatandaşından oluşan şüpheli grup da gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.