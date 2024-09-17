Gaziantep’te düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Simge, konseri sırasında istenmeyen bir olayla karşılaştı. Etkinlikte sevilen şarkılarını seslendiren Simge, sahnede peş peşe saldırıya uğradı. Seyircilerden biri, şarkıcının yüzüne bir demet çiçek fırlattı, ardından bir başka kişi ise telefon attı.

"Buraya ekmeğimle paramı kazanmaya geldim"

Olayın şokunu yaşayan Simge, aniden gerçekleşen bu saldırılara tepki gösterdi. Yüzüne çarpan çiçekle neye uğradığını şaşıran sanatçı, “Bu böyle olmaz” diyerek olaya duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Telefonun yüzüne çarpması sonrası daha da sinirlenen Simge, sahnede şunları söyledi:

“İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum. Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane çıkıntı telefon atıyor. Gerçekten ayıp. Yuhlamayın arkadaşlar, yuhlayarak da bir şeye varamayız. Öyle korktuğum için gelemeyeceğim beni yakından göremeyeceksiniz.”