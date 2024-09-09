Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çeşitli kırsal bölgelerde yer alan yaklaşık 5 bin kaçak yapının arasında ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Selimiye Delikyol mevkiindeki villası da bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesinin iptal edilmesinin ardından, Marmaris Belediyesi bu yapıya yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Ünlü isim ve yapı sorunu

Marmaris merkezinin yaklaşık 32 kilometre uzağındaki Turgut Mahallesi sınırlarında bulunan villanın sahibi, ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar. Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.’ye kayıtlı olan bu yapı, 2022 yılında imara aykırı olduğu gerekçesiyle hem bakanlık hem de belediye tarafından incelemeye alındı. İmar düzenlemeleri konusunda yürütülen süreç, adli aşamalara taşındı.

Yapı kayıt belgesi iptali

Muğla Valiliği’nin talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 24 Kasım 2022 tarihli yazısı ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonunun 9 Kasım 2022 tarihli kararı doğrultusunda, villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi. Bu karar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 15 Mart 2021 tarihli yazısında belirtilen "yapılması mümkün olmayan izinsiz yapılaşma" gerekçesine dayanıyor.

Marmaris Belediyesi’nden yeni adımlar

Marmaris Belediyesi ekipleri, imara aykırı yapının bulunduğu adrese giderek gerekli işlemleri başlattı. Ancak, özel mülkün kapalı olması nedeniyle yapının içine giremediler. Marmaris Belediyesi, bu sebeple Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na yazı göndererek giriş izni talep etti. İmar Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte yapı üzerine inceleme yaparak, imara aykırı olan unsurları tespit edecek ve ilgili prosedürleri uygulayacak.

Yasal süreç ve olası sonuçlar

Belediye İmar Müdürlüğü, kaçak yapının tespit edilmesinin ardından Şahan Gökbakar’a, imara aykırı durumları düzeltmesi için 30 gün süre verecek. Sürenin sonunda, belediye yetkilileri tekrar kontrol yaparak, gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını denetleyecek. Eğer belirtilen süre içinde gerekli iyileştirmeler sağlanmazsa, yasal süreç başlatılacak ve mahkemeden yıkım kararı beklenilecek.