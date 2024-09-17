Marmaris'in Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan ve Polis Evi'nin önünden geçen derenin suyu mor renge bürününce, olay kısa sürede yerel halk arasında paniğe neden oldu. MUSKİ'nin açıklamasına göre, derenin suyu içine boya kalıntılarının bırakılması nedeniyle bu duruma geldi. Açıklamada, "Polis Evi önündeki derede mor renk oluşumu tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu, boya kalıntılarının dereye akıtıldığı belirlenmiştir" denildi.

Sağlık riski oluşturuyor

Yetkililer, suyun mor renge dönüşmesinin halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, konunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi'ne aktarıldığını belirtti. Açıklamada ayrıca, dere yataklarına ve altyapı sistemlerine zarar verebilecek atıkların buralara atılmaması gerektiği vurgulandı.

Çevre kirliliğine dikkat çekildi

MUSKİ yetkilileri, vatandaşları çevre ve görüntü kirliliği oluşturan bu tür davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. Bu olay, çevreye verilen zararların geri dönülmez sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.