İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler'in stresli ve ağır iş yükü dijital dönüşüm ve yapay zekâyla son bulurken iş ortağı SİPAY yetkilileri ise, oda adatlarını karşılayacağının müjdesini verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mehmet Kuzu da, "Mutlu mali müşavir deyimi sonraki süreçte gerçekleşecek" dedi.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir Serbest Muhasebeci Müşavirler Odası'nın (İZSMMMO) POVA, Sipey, Notitek ortaklığında ‘İzmir Dijital Dönüşüm Projesi’ tanıtım lansmanı oda binasının konferans salonunda düzenlendi. İZSMMMO, mükellefler için yeni nesil ödeme imkânı ve robotik süreçle sağlanması hedefleniyor. Çok sayıda muhasebeci mali müşavirin katıldığı dijital dönüşüm temalı lansman toplantısına İZSMMMO Başkanı Mehmet Kuzu ve yönetim kurulu üyeleriyle yazılım ortaklarından SİPAY, POVA, NOTİTEK yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İş yükü azalıyor

Notitek, PAVO ve Sipay’ın iş ortaklığıyla mali müşavirlerin iş yükünün azalması bekleniyor. Öte yandan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinin (TURMOB) 122 bin 354 üyesinden 8 bin 841 tanesi İzmir odasına kayıtlı. İzmir’de sadece bağımsız çalışan Mali Müşavirlerimizin hizmet verdikleri yaklaşık 200 bin mükellef bulunuyor. Dijital dönüşüm yolcuğuyla İzmir’den başlayarak ve ülkenin diğer şehirlerine İzmir örnek olacağı hedefleniyor.

'Meslektaşlarımız için dönüm noktasındayız'

Başkan Mehmet Kuzu, yaptığı açıklamada “Bugünkü lansmanımız gerçekten meslektaşlarımız için bir dönüm noktası olarak görmeliyiz. 17 Eylül bizim mesleğimizdeki stresin ve sıkıntıların bittiği gün olsun. Bundan sonraki süreçteki meslektaşlarımızın iş hayatı ve işleyişinin kolaylaştırılmasını istiyoruz. PAVO’nun ürettiği dijital yazar kasalarlar mükellefler satışlarını kolayca gerçekleştirecek. Otomatik olarak da meslektaşlarımız ise kayıp yaşamadan bunu gerçekleştirecek. Mutlu mali müşavir deyimi bundan sonraki süreçte gerçekleşecek. Bu da sizin sahip çıkmanızla netleşecek. Bu sayede tüm işleyişi de dijitale taşıyoruz. Teknoloji odaklı bakış açısıyla muhasebe ofislerimizin de tüm işleyişi de dijitale taşıyıp rutin ve tekrara giren işleyişleri kolaylıkla son veriyoruz. Dijital dönüşümle söz konusu yaklaşımda somut adımlarımızdan biridir. Yeni nesil ödeme sistemiyle ilk geçiş yapan firmalarından biri olarak sektörde tanınan PAVO ile robotik süreç otomasyonunda yenilikçi çözümler sunan NOTİTEK ile hayata geçiyor. İşletmeler artık satış, faturalama ile tek bir uygulamayla dijital ortama girebilecek ve e-belge ile bütünlük sağlayıp android ile de iş yeri ve paneliyle de uzaktan yönetmeyi üstleniyor. Notitek ise, robotik muhasebe, analitik rapor alma işlemi sisteme güç katacak. Günlük satış raporlarına da istenilen sürede kolaylıkla ulaşılabilecek. Android post satışıyla satış, ödeme ve fatura ile dijital robotik kaydıyla gerçekleştirebilecek. Mali müşavirlerimizin mükellefleri içinde aylık sınırsız e-belge olduğu, uzaktan kontrolle ve işletme yönetim paneliyle kullanacağı bir yapı sağlıyoruz" dedi.

'Size zaman armağan ediyoruz'

Notitek Genel Müdürü Anıl Taşkoyan, "Bu bir hayaldi, benim için de güzel oldu. İlk başladığımız noktadan da büyük hedeflerle ve büyük fikirlerle girdik. 13 farklı odayı gezdik ve İzmir’de başlayacağımızı da söylemiştik. Bugün de öncelikle iş ortaklarımız PAVO ve SİPLEY’e teşekkür ederim. Mottomuz da size zaman armağan etmek üzere geliyoruzdu. Dijitalleşmeyle başladık. Meslek mensubunun merkezinde olduğu bir proje başlattık. Ben çoğu sunumumda da unvanımız serbest muhasebeci mali müşavir. Süreçlerde ilk bu dijital dönüşüme başlarken ‘önce Z raporunu halledelim' oldu. Bunu da akıllı post ile sonrasında sanal postla geçişlerimizde öncülük edeceğiz. Notitek'ten de büyük destekler aldık. Mali müşavir olarak yazılım şirketi kurdum. Otomatik kayıt hakkı verilmesi ve e-arşiv sorgulama hakkı verilmesi de beyan edildi. Bu ilk projemiz olabilir ama son da olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ödemede hayatı kolaştıran çağ

PAVO Genel Müdürü Ercan Taşkesen ise şöyle konuştu: "Dijital çağdayız ve bilgi ile iletişim dönüşümü var. Son 20 yıllık dönem ile önceki dönem arasında büyük fark var. Konuştuğumuz farklar yapay zeka, yenilebilir enerji ve dahası mevcut. Daha çarpıcı örnek ile CHATGPT bundan en fazla ödeme sistemlerinin bulunduğu bir dünya yer alıyor. Giderek azalan bir dönemi yaşıyoruz. Restoran ve satışlarda ise kasiyersiz dönemleri gördük. Ailecek yapılan alışverişlerde bu kuyruklara girmeyelim dedik. Hepimizin amacı ödeme sisteminde hayatı kolaylaştırmak teknolojiyi arkasına almadan girişmek bir dünya değil. İkincisi teknolojik altyapılar değişiyor ve regülatör ile değişim yer alıyor. 2019 yılında bize yeni bir tebliğ geldi. Güvenli mobil üretim ile yer tebliğiydi. Bize söylenen ise ilk kez akıllı cihazlar ve tabletler olabilir. Biz de PAVO olarak bu dünyaya ilk geçişi yapan bir şirket olduk. 2013 yılından bu yana ödeme sisteminde faaliyet gösteriyoruz. Ancak bizim bu yeni dünyaya geçiş yapmamızı sağlayan ve konfor alanımızdan çıkmazı sağlayacan bir tebliğ oldu. Yatırım yaptığımız kısım aslında teknoloji oldu. Bunun yüzde yazılım ekibinden oluyor. Bu zamana kadar öncelikle güvenli mali yazılımla mevzuata uygun olan bir sistemi kurguladık. Devlet hastanesi kantinlerinde de Pavo yazar kasa, taksilerde, fırıncılarda ve diğer tüm meslek gruplarında hayata geçirdik. Bizim meslek gruplarına özgü butik çözümleri hayata geçirmek istedik. Bunu da mali müşavirlerde hayata geçirme istedik. PAVO, İzmir’de doğru ve iki mühendisimizin kurduğu bir şirkettir. Daha fazla yakınlaştıran teknolojik odaklı mali müşavirler oldu. İzmir olduğu için daha iyi karşılandık. Biz geldiğimizde odamızda teknolojik odaklı ve yeniliğe açık bir bakış açısı vardı. İlave ne koyacağımıza baktık ve Notitekle ile İzmir mali müşavirlere olan ilişkimiz bunu sağlıyor. Finanslar bacağını da projeye uyarlamaya çalıştık. Artık dünya değişiyor ve öceme kuruluşları değişiyor. Fiziki postların yanı sıra sanal postlarda bu sürecin içerisinde yer alıyor. Böylesi bir yapının içinde olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Mali müşavirlerinin sorunlarını, gelecek kaygılarını anlayabiliyoruz. Şirketim ve şahsım adına da geleceğe umutla bakıyorum. Ben yeni dünyanın bu gücüne inanıyorum. Gelecekte ödeme sistemi var olacak bu yüzük veya kripto ile de olabilir."

Aidatlar Sipay'la ödenecek

Sipay İş Ortaklığı Yöneticisi Burcu Kaya, aidatların SİPAY tarafından karşılacağını aktararak şöyle konuştu:

"Finansal katkılar için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sektörün değerli markalarıyla güç birliğince devam ediyoruz. En değerli iş ortağımız PAVO’dur. Yeni nesil ödeme odaklı olarak da buradayız. Mali müşavirlerin dijital dönüşümde katkı sağlamak bizler için değerli. 2019 yılında kurulan BDDK lisanslı merkez bankasına bağlıdır. Asıl işimiz yazılımdır ve teknolojik firmasıyız. Birçok bankaya yazılım altyapısı hazırlıyoruz. Her yıl 10 kattan fazla büyüme sağlıyoruz. Bizler için iş ortakları da değerlidir. Burada ise SİPAY olarak mali müşavirler odasına kayıtlı fiziki postlara ücretsiz olarak sağlıyoruz. Oda aylıklarını da Sipay olarak karşılayacağız. Ücretsiz havale imkanları sunacağız. İstenilen ATM'lerden destek sağlayacağız. Birçok markada da indirim sağlanacak. Biz bu projeden ve sizlerle birlikte güzel iş birlikleri yapacağımıza inanıyoruz. Bu projede bizimle çalıştığınızda fiziki post ile ödeme sağlamayacaksınız. Bizim tarafımızdan sağlanacak. Sizlerin yıllık oda aylıklarınızı da biz üstleniyoruz. Biz sizlere bir SİPAY kartı verip banka kartı olarak düşünün onu. Oradaki bireysel kartla kendiniz oda aidatınızı yatırmış olacaksınız."

İZSMMMO Genel Sekreteri Şerif Yıldız da son olarak şunları ekledi:

“Bu projeyle ilgili olarak 2022 Yüksek Kurulu'6nca bu kararı almıştık. Aslında bir şeyler yapmak istedik. Bana son bir ayda mesleği bırakmak isteyenler 35-45’e düştüğünü gördük. Bu ise 35-45 yaş aralığı çalıştıracak kişiyi finansman gücünün olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bizler mali müşavirler olarak dijital dönüşüme yatırım yapmak zorundaydık. Buradaki işlerin büyük bölümü ofisteki tüm işleri kendisine yüklendiği için patladık. Son 2 yılda meslektaşlardan eleştiriler aldık. Biz sonuç itibarıyla bir şey yapmak isterken muhasebe ofislerindeki işleri dijitale taşımaya karar kıldık. Bu proje başarıya ulaşacaktır, sizler destek verdiğiniz sürece. Yaptığımız bir ilçe ziyaretinde bir meslektaşımız bizi de aştı ve karavandan çalıştığını söyledi. Vergi ve finans konusunda geliştirmemiz lazım kendimizi, dijital gelişmeler ve sonrasında bir siyaset kurumunu da baskı altına almak gerekiyor. Bizimle ilgili ise yasal ve yönetmeliklerin değişmesi gerektiğini mecliste vurgulamamız gerekiyor."