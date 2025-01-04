Muğla'nın Marmaris ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu uyarı sonrasında şiddetli sağanak yağışla mücadele ediyor. Yağışın ardından meydana gelen heyelanlar ve su baskınları, korkunç görüntülerle felaketi gözler önüne serdi.

Marmaris’te yağış sonrası heyelan ve yıkım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ilini turuncu kodla uyarırken, İzmir ve Aydın için ise sarı kodlu uyarı yapmıştı. Uyarıların ardından, Marmaris’te etkili olan sağanak yağış, heyelanlara ve toprak kaymalarına yol açtı. Çöken yollar, patlayan dereler ve su baskınları, bölgede yaşayanları zor durumda bıraktı.

Korkutan görüntüler, vatandaşlar kameralara yansıdı

Marmaris'ten gelen görüntüler, yaşanan felaketi gözler önüne serdi. Toprak kaymaları nedeniyle yollar kapanırken, vatandaşlar mahsur kaldı. Görüntülerde, yollarda oluşan dev çukurlar ve tıkanan dereler büyük bir felaketi gösteriyor. Yağışların etkisiyle birlikte, bazı bölgelerde yollarda çökme ve sel baskınları da yaşandı.

Yol çalışmaları başladı: Belediye ekipleri hızla müdahale etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekipler, yolları açmak için hızla bölgeye iş makineleri sevk etti. Yaşanan olumsuz koşullara rağmen, yetkililer can kaybı olmadığını bildirdi. Ancak, yoğun yağışların etkisiyle, yolda mahsur kalan vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşlara güvenli çıkış için uyarılar yapıldı

Yetkililer, bölgedeki tüm çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, Marmaris ve çevresine gidecek sürücülere, yol koşullarının tehlikeli olabileceği uyarısı yapıldı.