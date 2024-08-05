26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, "Nitelikli Hırsızlık ve Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına karıştığı belirlenen 86 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadelede kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen SİBERAĞ-4 operasyonuyla, siber suçlara karışan 86 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim ettik. Operasyonlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.