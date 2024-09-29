Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, Jandarma ekipleri değişik türlerde uyuşturucu maddeler, para ve bir samuray kılıcı ele geçirdi. Operasyon, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucu gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. isimli şahsın (3) ayrı suçtan arandığını ve evinde uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledikten sonra harekete geçti. Ekipler, Marmaris’te bulunan A.A.’nın konutunda arama gerçekleştirdi.

Ele geçirilen maddeler

Yapılan arama sonucunda, 38 gram kokain, 52 gram taş kokain, 2 gram metamfetamin, 1.40 gram kubar esrar, 380 adet sentetik hap, likit esrar, 4 adet hassas terazi, 3 adet kullanma aparatı, bir havalı tüfek, şarjör, 6 adet fişek ve bir samuray kılıcı bulundu. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 120 bin 100 TL değerinde para da ele geçirildi. Para miktarı şu şekildeydi: 100 dolar, 4 adet 20 pound, 32 adet 50 TL, 123 adet 100 TL ve 531 adet 200 TL.

Şahıs tutuklandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, A.A. adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonrasında şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.