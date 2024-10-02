Marmaris, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede yaşayan asırlık çınarları ziyaret ederek, yaşlılara olan saygısını ve sevgisini bir kez daha gösterdi. Ziyaretler sırasında 102 yaşındaki Muazzez Güvenç ve 105 yaşındaki Mustafa Lütfullah Güvenç’in evlerine konuk oldu.

Asırlık çınarlarla bir araya geldi

Başkan Ünlü, ziyareti sırasında 8 yaşındaki Doğa ve 9 yaşındaki Erim isimli çocuklarla birlikte Güvenç çiftini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretin amacı, yaşlıların topluma kazandırdığı değerleri hatırlamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmekti. Muazzez Güvenç, Başkan Ünlü ve çocuklarla birlikte sohbet ederken, çocukken yaşadığı özel bir anısını paylaştı.

Unutulmaz bir anı

Muazzez Güvenç, "Çocukken Konya’da Atatürk ile karşılaştım. O muhteşem anı asla unutmayacağım" diyerek, geçmişten gelen anılarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu özel ziyareti gerçekleştiren Başkan Ünlü, yaşlıların hayatındaki önemine dikkat çekerek, onların tecrübelerinden faydalanmanın önemine de değindi.

Gelecekteki planlar

Marmaris Belediyesi, yaşlılara yönelik etkinlikleri ve projeleri artırmayı hedefliyor. Başkan Ünlü, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ve yaşlıların toplumda daha görünür hale gelmesini sağlayacaklarını ifade etti.