Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, "Sağır Sultan" adlı etkileyici sahne gösterisi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda gerçekleşen bu özel etkinlik, TRT'nin iletişim paydaşlığı ve Kültür ve Medeniyet Vakfı organizasyonunda sanatseverlerle buluştu.

Gösteride, Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçıları, Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere kadar uzanan coğrafyaların iyi ile kötülük arasındaki imtihanını ve bu topraklarda yeşeren umudu koreografik bir dille sahneye taşıdı. Özellikle Gazze mezalimi gibi insani trajedilere vurgu yapan gösteri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Umudu sanatla yeşerten dokunuş

TEKNOFEST sahnesinde gösteriyi izleyen Bayraktar, sanatçıların performansını överek, "Kadim kültürümüzden esinlenerek hazırlanan bu eser, hepimizin yüreğine umut serpti" dedi. Gösteri, insanlığın sanat aracılığıyla kötülüğe karşı duruşunu simgeleyen güçlü bir mesaj içeriyordu.

Gösteri sonunda, Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya'ya çiçek takdim edilerek sanatçılara teşekkür edildi.