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Bayram akşamı saat 21.30’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek 3 Tenor Konseri, Marmaris’in geceye damgasını vuracak. Murat Karahan, Levent Gündüz ve Efe Kışlalı’dan oluşan 3 Tenor, Orkestra Şefi Alper Kömürcü yönetiminde hazırladıkları seçkin eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Marmaris Belediyesi, geleneksel Fener Alayı’nı düzenleyecek. Saat 21.00’de başlayacak yürüyüş, marşlar ve Türk Bayrakları eşliğinde Atatürk Meydanı’nda son bulacak. Binlerce kişinin katılması beklenen etkinlik, bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Marmaris , Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zaferin 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacak. 30 Ağustos Cuma günü, saat 09.30’da resmi törenle başlayacak bayram etkinlikleri, Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Törenin ardından konuşmalar ve resmigeçit düzenlenecek.

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