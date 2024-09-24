Dünya doğal taş sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan Marmomac Fuarı, 24 Eylül’de kapılarını açıyor. 27 Eylül’e kadar sürecek olan bu prestijli fuara, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) bu yıl üçüncü kez katılım gösteriyor. Fuar, sektörün gelişimi ve küresel iş birlikleri için önemli bir platform oluşturuyor.

Fuarın önemi

Marmomac, doğal taş sektörünün en önemli fuarlarından biri olarak biliniyor. Fuara katılan firmalar, dünya genelinden gelen profesyonellerle bir araya gelerek, sektörel gelişmeleri ve iş birliği olanaklarını tartışma fırsatı buluyor. Bu yıl, A.B.D., Almanya, Belçika, Hindistan ve İspanya Doğal Taş Dernekleri Başkanları’nın da katıldığı bir istişare toplantısı düzenlendi. Bu toplantı, fuarın yalnızca ticari bir etkinlik olmasının ötesinde, sektörün geleceğine yönelik önemli stratejiler geliştirmeye olanak tanıdı.

DENİB'in rolü

DENİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, fuar hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye’den 154 firmanın katılım gösterdiğini, Denizli’den ise 28 firmanın temsil edildiğini belirtti. Uzunoğlu, "Bu yıl DENİB olarak info standımızda, hem üyelerimize destek olmayı hem de fuara katılmayan, ancak ziyaretçi olarak bulunan firmalarımıza toplantı ve görüşme alanları sağlamayı amaçlıyoruz," dedi.

Denizli'nin sektördeki yeri

DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Celil Kılınç, Denizli’nin işlenmiş taş kategorisinde lider bir şehir konumunda olduğunu vurguladı. "Doğal taş ve mermer sektörü, kentimizin istihdamı ve sosyo-ekonomik yapısının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir," şeklinde konuştu. Bu, sektörel istihdamın artırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.

İhracatta başarı

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin maden sektöründe yüzde 6'lık bir paya sahip olduğunu belirterek, 729 firmanın 130'dan fazla ülkeye doğal taş ve traverten ihracatı gerçekleştirdiğini ifade etti. Geçen yıl 250 milyon dolarlık doğal taş ihracatı yapılmış olması, sektördeki başarının bir göstergesi.

Marmomac Fuarı, doğal taş sektörünün küresel ölçekteki gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek önemli bir platform olarak öne çıkıyor. DENİB'in info standı, Denizli firmalarının uluslararası alanda tanıtımına katkıda bulunacak. Tüm katılımcılara başarılar dileyen Memişoğlu, "Sektörümüzün geleceği parlak," diyerek fuarın önemini vurguladı.