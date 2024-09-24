Ridley Scott'un 2000 yılında çektiği ve gişe rekorları kıran "Gladyatör" filminin devamı "Gladyatör II", 15 Kasım’da Türkiye'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Paramount Pictures tarafından yapımı üstlenilen ve Türkiye dağıtımını UIP Türkiye'nin gerçekleştirdiği filmin fragmanı YouTube kanallarında yayınlandı.

Avrupa ile Aynı Gün Vizyona Giriyor

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık'ta da aynı tarihte vizyona girecek olan "Gladyatör II", ABD ve Kanada'da 22 Kasım'da sinemalarda olacak. Başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn ve Fred Hechinger'in paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda yine Ridley Scott oturuyor.

Lucius'un Hikayesiyle İmparatorluk Dönemi Yeniden Canlanıyor

"Gladyatör II", Roma İmparatorluğu'nun Commodus sonrası Severuslar döneminde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un yaşadıklarını konu alıyor. Filmde imparatorluğun güç mücadeleleri ve dönemin çarpıcı olayları derinlemesine işleniyor.

Merakla beklenen bu devam filminde, Lucius’un imparatorluk içindeki yükselişi ve dönemin karmaşık siyasi atmosferi izleyiciyi büyüleyecek gibi görünüyor.