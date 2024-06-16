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Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanları gezdi. Bazı turistler de hediyelik eşya satan işletmelerden alışveriş yaptı.

Antalya Limanı'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı 242 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı. Gemide, çoğu ABD'li 1191 yolcu ve 784 personel bulunduğu belirtildi.

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