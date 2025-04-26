Marsilya ile Brest, 27 Nisan 2025'te Fransa Ligue 1'de karşılaşıyor. Maçın saati, yayıncı kanalı ve şifreli mi olduğu detaylarıyla haberimizde.

Marsilya ile Brest, Fransa Ligue 1 kapsamında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Sporseverler, Marsilya Brest maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak sorularına yanıt arıyor. Maç, Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak ve saat 21:45'te başlayacak. Detaylar haberimizin devamında.

Marsilya Brest maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Marsilya ile Brest, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Bein Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın platformları ve erişim bilgileri aşağıda listelenmiştir.

Kanal Platform Kanal Numarası Bein Sports 4 Digiturk 80 Bein Sports 4 Kablo TV 235

Bein Sports 4 kanalı, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Marsilya Brest maçı ne zaman oynanacak?

Marsilya ile Brest arasındaki Fransa Ligue 1 mücadelesi, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak.

Marsilya Brest maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşmanın başlama saati 21:45 olarak planlanmıştır.

Marsilya Brest maçı nerede oynanacak?

Marsilya ile Brest, Vélodrome Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç, Marsilya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.