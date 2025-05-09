Fransa Ligue 1'de Le Havre ile Marsilya karşı karşıya geliyor. 10 Mayıs Cumartesi akşamı oynanacak maçın yayın saati ve kanalı belli oldu.

Fransa Ligue 1'in 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında Le Havre ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Le Havre - Marsilya maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

Le Havre - Marsilya maçı ne zaman?

Fransa Ligue 1'in 2024/2025 sezonunun önemli mücadelelerinden biri olan Le Havre - Marsilya karşılaşması, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Le Havre - Marsilya maçı saat kaçta başlayacak?

Le Havre ile Marsilya arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

Le Havre - Marsilya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma, Türkiye'de beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Maç yayını şifreli olarak gerçekleşecek.

beIN Sports 4 frekans ve platform bilgileri

Yayın Platformu Kanal Numarası Digiturk Kanal 80 Kablo TV Kanal 235 Türksat Uydusu beIN Sports 4 Online beIN Connect

beIN Sports 4 yayını, yalnızca abonelik gerektiren platformlarda şifreli şekilde izlenebilmektedir.

Le Havre - Marsilya maçı nerede oynanacak?

Le Havre - Marsilya maçı, Fransa'nın Le Havre kentinde bulunan Stade Océane Stadyumu'nda oynanacak.