Borsa İstanbul'da işlem gören Tüpraş (TUPRS) hisseleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde dikkat çekici bir yükselişle tavan yaptı. Şirketin hisse fiyatı, dünkü 117,6 TL seviyesinden bugün %10 artarak 129,3 TL'ye ulaştı. Bu hareket yatırımcılar arasında büyük ilgiyle karşılanırken, yükselişin nedenleri de merak konusu oldu.

Yükselişin ardında ne var?

Tüpraş hisselerindeki hızlı değer artışı, hem şirket bazlı gelişmeler hem de sektörel ve küresel piyasa dinamiklerinden besleniyor.

Ürün marjlarında iyileşme: Şubat 2025 verilerine göre, motorin marjı %7 artışla 19,6 $/varil, jet yakıtı marjı %5 yükselişle 15,9 $/varil, benzin marjı ise 14,4 $/varil seviyelerine çıktı.

Enerji sektörüne ilgi: 2024 ve 2025 döneminde enerji hisselerine yönelik artan yatırımcı ilgisi, Tüpraş gibi büyük oyunculara talebi yükseltti.

Jet yakıtı anlaşması: Şirketin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği jet yakıtı odaklı ihracat anlaşmalarının da beklentileri artırdığı belirtiliyor.

Teknik toparlanma: Uzmanlar, hissenin teknik olarak destek seviyesinden dönmesi ve alım sinyalleriyle yükselişe geçtiğini değerlendiriyor.

Küresel faktörler de destekliyor

Tüpraş hisselerinin prim yapmasında küresel makroekonomik gelişmeler de etkili oldu.

Brent petrol fiyatı Şubat 2025'te her ne kadar %5 düşerek 75,2 $/varil seviyesine inse de, rafineri marjlarındaki toparlanma Tüpraş'a avantaj sağladı. Yatırımcılar dikkat! ELONMARS, TRUMPCOİN... İşte arzı devasa 10 coin

Ticaret savaşlarının gevşemesi ve Türkiye'ye yönelik sermaye akışı artışı, genel piyasa algısını güçlendirdi.

Koç Holding güvencesi, yatırımcıların Tüpraş hisselerine olan güvenini sürdürüyor.

TUPRS yükselişe devam eder mi?

Uzmanlara göre Tüpraş hissesinin gelecekteki performansı, başta petrol fiyatları olmak üzere rafineri marjları, küresel talep ve ekonomik gelişmelere bağlı olacak. Şirketin ham petrol işleme kapasitesi ve operasyonel verimliliği, güçlü bir temel sunuyor.

Ancak, küresel enerji arzı ve jeopolitik riskler gibi değişkenlerin hisse fiyatı üzerinde dalgalanmaya yol açabileceği de unutulmamalı.