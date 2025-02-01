Ankara'nın Sincan ilçesinde, şehir içi ulaşım platformu Martı Tag sürücüsüne yönelik tehdit ve alıkoyma olayı yaşandı. Müşteri kılığındaki N.E.B., uygulama üzerinden çağırdığı taksiye bindiği anda sürücüyü alıkoyarak tehditte bulundu. Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti.

Saldırganlar takip edildi gözaltına alındılar

Saldırganın, sürücüyü tehdit ettiği anların görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı. Görüntülerde, saldırganın sürücüyü küfürle tehdit ettiği net bir şekilde görülüyordu. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, N.E.B. ile birlikte olayı gerçekleştiren arkadaşı H.Ö.T. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.