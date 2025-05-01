Martigues ile Paris FC, 2 Mayıs Cuma günü Ligue 2'de karşılaşıyor. Mücadele 21.00'de başlayacak, Bein Sports Max 2 kanalından şifreli yayınlanacak.
Fransa Ligue 2'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmasında Martigues ile Paris FC, Stade Francis Turcan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadele, Bein Sports Max 2 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Martigues - Paris FC Maçı Yayın Bilgileri
Maç, 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.
Martigues - Paris FC maçı saat kaçta?
Karşılaşmanın başlama saati 21.00.
Martigues - Paris FC maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Mücadele, Bein Sports Max 2 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
|Yayın Platformu
|Kanal Numarası
|Digiturk
|83
|Kablo TV
|237
|Türksat Uydu
|Şifreli Yayın
|Bein Connect
|Online Yayın
Maçı izlemek için Bein Sports Max 2 aboneliği gereklidir.
Martigues - Paris FC maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma, Martigues kentinde bulunan Stade Francis Turcan Stadyumu'nda oynanacak.