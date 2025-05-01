Martigues ile Paris FC, 2 Mayıs Cuma günü Ligue 2'de karşılaşıyor. Mücadele 21.00'de başlayacak, Bein Sports Max 2 kanalından şifreli yayınlanacak.

Fransa Ligue 2'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmasında Martigues ile Paris FC, Stade Francis Turcan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadele, Bein Sports Max 2 kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

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Martigues - Paris FC Maçı Yayın Bilgileri

Maç, 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.

Martigues - Paris FC maçı saat kaçta?

Karşılaşmanın başlama saati 21.00.

Martigues - Paris FC maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele, Bein Sports Max 2 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın Platformu Kanal Numarası
Digiturk 83
Kablo TV 237
Türksat Uydu Şifreli Yayın
Bein Connect Online Yayın

Maçı izlemek için Bein Sports Max 2 aboneliği gereklidir.

Martigues - Paris FC maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Martigues kentinde bulunan Stade Francis Turcan Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ