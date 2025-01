Marvel Rivals geliştiricileri geçtiğimiz hafta yaptıkları bir açıklamayla, oyuna her bir buçuk ayda bir yeni bir kahraman ekleyeceklerini duyurdu. Bu iddialı sözlerini ne kadar tutabilecekleri bilinmiyor, ancak Marvel'ın yıllar içinde biriktirdiği devasa kahraman arşivini düşününce, en azından kaynak konusunda sıkıntı yaşamayacakları kesin gibi görünüyor.

Marvel, 86 yıllık geçmişinde çizgi romanları için binlerce karakter yarattı. Kesin bir veri bulunmasa da uzman tahminlerine göre Marvel'ın arşivindeki kahraman sayısı yaklaşık 7.000. Eğer geliştiriciler verdikleri sözü tutar ve oyuna her 1.5 ayda bir yeni kahraman eklerse, bu hızla kahramanların tükenmesi için yaklaşık 875 yıl geçmesi gerekecek.

#MarvelRivals will not run out of content for at least 875 years. pic.twitter.com/P9fyFM9YWz