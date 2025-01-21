Marvel Rivals geliştiricileri geçtiğimiz hafta yaptıkları bir açıklamayla, oyuna her bir buçuk ayda bir yeni bir kahraman ekleyeceklerini duyurdu. Bu iddialı sözlerini ne kadar tutabilecekleri bilinmiyor, ancak Marvel'ın yıllar içinde biriktirdiği devasa kahraman arşivini düşününce, en azından kaynak konusunda sıkıntı yaşamayacakları kesin gibi görünüyor.

Bütün kahramanların gelmesi 875 yıl gerekecek

Marvel, 86 yıllık geçmişinde çizgi romanları için binlerce karakter yarattı. Kesin bir veri bulunmasa da uzman tahminlerine göre Marvel'ın arşivindeki kahraman sayısı yaklaşık 7.000. Eğer geliştiriciler verdikleri sözü tutar ve oyuna her 1.5 ayda bir yeni kahraman eklerse, bu hızla kahramanların tükenmesi için yaklaşık 875 yıl geçmesi gerekecek.

#MarvelRivals will not run out of content for at least 875 years. pic.twitter.com/P9fyFM9YWz — Marvel Rivals Media (@MRivalsMedia) January 15, 2025

Marvel Rivals Media'nın paylaşımında, bu süre boyunca Marvel'ın karakter arşivinin büyük bir avantaj sağlayacağına dikkat çekiliyor. Öte yandan, Marvel Wiki'de 56.000'den fazla karakter başlığı bulunuyor, ancak bu sayıya normal insanlar ve yan karakterler de dahil. Yani eğer Marvel Rivals mucizevi bir şekilde 875 yıl boyunca hayatına devam ederse, oyunda May Hala gibi karakterleri bile görebiliriz!

Marvel Rivals hayranları, bu vaatle birlikte oyuna gelecek yenilikleri merakla bekliyor. Şimdi gözler NetEase’in bu sözü ne kadar yerine getireceğine çevrilmiş durumda.