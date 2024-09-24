Sivas'ta gerçekleştirilen Minik Altı ve Minik En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın yetenekli masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, 208 sporcu arasından sıyrılarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne ait olan Aybige, turnuvada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu önemli başarıyı kutlayarak, "Muğlalı sporcularımız, ulusal ve uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Masa tenisi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ'ın Sivas'ta elde ettiği birincilik, Muğla'nın spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Antrenörümüz Hale Balım Üstündağ'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.