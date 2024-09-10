Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir masaj salonunda bıçaklanmış bir kadın cesedi bulundu. Olay, 13.30 sularında Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir masaj salonunda gerçekleşti.

Olayın detayları

Masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğuna dair gelen ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan’ın bıçaklanmış halde bulunduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

1 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme yaparak, Elif Ceren Arslan’ın cansız bedenini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olayın ardından polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın aydınlatılması amacıyla polis ekiplerinin yürüttüğü tahkikat devam ediyor.