Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Su Verimli Kentler ve Belediye Kardeşliği Etkinlikleri’ kapsamında Amasya ve Karabük şehirleri ile su kardeşi oldu. Bu işbirliği, su yönetiminde daha verimli ve sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesine katkı sağlıyor.

Karabük Heyeti, MASKİ'yi Ziyaret Etti

Karabük Belediyesi heyeti, MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, gerçekleştirilen projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dayı ve Su ve Kanalizasyon Müdürü Mustafa Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu heyet, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ile bir araya geldi. Bu ziyarette, il genelindeki yatırımlar ve hizmetlerin yanı sıra su yönetimi alanındaki gelişmeler değerlendirildi.

Su Yönetiminde Kayıp Kaçakla Mücadele Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, su kardeşi şehirlerin karşılıklı ziyaretlerinin su yönetimi çalışmalarına önemli katkılar sağladığını belirtti. Kayıp kaçakla mücadelenin önemine de değinen Dr. Karaaslan, MASKİ yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

İncelemeler, Su Yönetimi İçin Önemli Bir Adım

Ziyaretin ardından Karabük Belediyesi heyeti, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, SCADA birimi ve Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Bu incelemeler, su yönetiminde sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.