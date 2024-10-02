İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ortaklığında gerçekleştirilen Exposome-TR Sempozyumu, iklim değişikliği ve çevresel kirleticilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel verilerle ele aldı. 26-27 Eylül tarihlerinde DEÜ Rektörlüğü 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, uluslararası düzeyde bilim insanları ve araştırmacılar katıldı.

Çevresel kirleticiler

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında yürütülen EKSPOZOM Platformu projesinin önemini vurgulayan Yılmaz, “Çevresel kirleticilerin ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak ve bu sorunlara teknolojik çözümler üretmek zorundayız” dedi.

Yılmaz, DEÜ’nün bu projeyle Avrupa Birliği destekli önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, kimyasal kirleticilerin ortadan kaldırılması için teknolojik gelişmelerin kritik rol oynayacağını ifade etti.

Kimyasal kirleticiler üzerine veriler

Sempozyumda, su ve hava kaynaklı kimyasal kirleticilerin insan sağlığına etkileri ve bunlara yönelik stratejiler tartışıldı. Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sempozyumun çevre ve insan sağlığı alanındaki büyük veri ve analizleri bir araya getirdiğini ifade ederek, bu sempozyumun Türkiye genelinde düzenlenecek beş toplantı serisinin ilki olduğunu belirtti.

"İklim Değişikliği ile Sağlığı Etkileyen Su Kaynaklı Çevresel Etkenlerin Tanımlanması" başlıklı EKSPOZOM Projesi, çevresel kirleticilerin insan sağlığına etkilerini bilimsel yöntemlerle ele alıyor. Ayrıca, bu etkileri azaltmaya yönelik membran ve sensör teknolojileri gibi çözümler geliştirmenin önemi vurgulandı.

Uluslararası katılım ve bilimsel iş birliği

Rektör Yılmaz, uluslararası düzeyde bilim insanlarının projeye katkı sağladığını ve bu sempozyumun farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek iş birliği fırsatları sunduğunu belirtti. "Bu sempozyum, bilim insanlarının ortak çalışması ve çevresel sorunlara karşı geliştirdikleri çözümler açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.