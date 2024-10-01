Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kurtuldu ve mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçedeki altyapı sorunları ele alındı ve bu sorunlara yönelik çözüm çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Altyapı ihtiyaçları gündemde

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Saruhanlı ilçesindeki muhtarların taleplerini ve önerilerini dinlemek için düzenlenen toplantıda, ilçedeki altyapı eksiklerinin giderilmesi için ilgili birimlerin çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Postacı, muhtarların mahalleleriyle ilgili sorunları en iyi bilen kişiler olduğuna dikkat çekerek, bu iletişim hattının sürekli açık olduğunu ifade etti. “Muhtarlarımız ile 7 gün 24 saat iletişim halindeyiz” diyen Postacı, MASKİ’nin sorunları çözme noktasındaki kararlılığını vurguladı.

Projeler hızla hayata geçirilecek

Postacı, mahallelerin altyapı konusunda daha dirençli hale getirilmesi için projelerin hazır olduğunu ve en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. “Saruhanlı ilçemizden mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek talepleri dinledik, gerekli notlarımızı aldık. Eksikliklerin giderilmesi için birimlerimiz en kısa sürede çalışmaya başlayacak” dedi.

Muhtarlar MASKİ’nin çözüm odaklı yaklaşımından memnun

Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kurtuldu ise ilçede MASKİ’nin sahada aktif olarak çözüm odaklı çalıştığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtuldu, MASKİ'nin özellikle su, kanalizasyon ve çevre ile ilgili hizmetlerinin vatandaşlar için büyük önem taşıdığını belirtti ve bu çalışmaların devam edeceğine olan inancını vurguladı.