Uzun süredir birlikte olduğu prodüktör Benny Blanco ile nişanlandığını duyuran Gomez, sosyal medya üzerinden yaptığı romantik paylaşımla, yeni bir dönemin başlangıcını ilan etti.

Aşkın İyileştirici Gücü

Selena Gomez, geçmişte yaşadığı zorlu ilişkilerin ardından mutluluğu Benny Blanco’da buldu. Justin Bieber ile yaşadığı çalkantılı ilişki sonrasında kendini toparlayan Gomez, Blanco ile olan bağının onu nasıl iyileştirdiğini daha önce şu sözlerle ifade etmişti:

"Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim. Benny, hayatım boyunca hayalini kurduğum huzuru ve sevgiyi bana verdi."

Blanco ise katıldığı bir programda Gomez’e olan sevgisini, "Selena gibi bir kadın benim gibi bir adama nasıl baktı, hâlâ inanamıyorum ama onu her şeyden çok seviyorum" sözleriyle dile getirmişti.

"Sonsuzluk Şimdi Başlıyor"

Selena Gomez, Instagram hesabından nişanlandığını duyurduğu paylaşımında, sevgilisi Benny Blanco ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafa şu notu düştü:

"Sonsuzluk şimdi başlıyor."

Blanco da bu paylaşıma, "Bekleyin, o benim eşim!" yorumuyla karşılık vererek nişan haberini doğruladı.

Birlikte Bir Aile Hayali

Selena Gomez, daha önce bir aile kurma isteğini sık sık dile getirmişti. Blanco’dan aldığı evlenme teklifiyle bu hayaline bir adım daha yaklaşan yıldız, sevgilisi hakkında şu samimi ifadeleri kullandı:

"Benny, benim her şeyim. Onunla kendimi hep özel ve sevildiğimi hissediyorum. O, hayatıma giren en güzel şey."

Hayranlardan Büyük Destek

Hayranları, Gomez ve Blanco’nun bu mutlu haberi karşısında sosyal medyada sevgi mesajlarıyla adeta bir destek çemberi oluşturdu. Yıldız çift, ilişkileri boyunca samimi açıklamaları ve uyumlarıyla dikkat çekmişti.

Şimdi, hayranları bu mutlu çiftin düğün tarihini sabırsızlıkla bekliyor.