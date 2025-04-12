Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve MASKİ İlçe Şefliği’ni ziyaret ederek, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. İlk olarak Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ziyaret eden Çamur, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında görüştü. İlçe Şefliği’nde görevli personeli de ziyaret eden Çamur, şantiye alanını da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Çalışmalar hız kesmeden devam edecek”

Alaşehir merkez ve kırsal mahallelerinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına tüm ekiplerimiz ile birlikte seferber olma gayreti içerisindeyiz. Alaşehir ilçemize bağlı kırsal mahallelerimizde devam eden çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yürütülen çalışmalar hakkında tüm gerekli istişareleri ve incelemeleri yerinde yaparak, çözüme kavuşturmak adına tespitlerimizi gerçekleştirdik. Alaşehir ilçemizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.