Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanında önemli bir adım atarak 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ni hayata geçiriyor. 19-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival, hem yerli hem de yabancı tiyatro gruplarını Merkezefendi’de ağırlayacak.

11 tiyatro ekibi sahne alacak

Festival kapsamında 4’ü yabancı, 7’si yerli olmak üzere toplam 11 tiyatro ekibi çocuklarla buluşacak. Etkinliklerin tamamı Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ve farklı kültürleri sahne üzerinden tanıtma amacı taşıyacak. Festivalin açılış perdesi 19 Nisan Cumartesi günü açılacak; tiyatro şöleni 25 Nisan Cuma gününe kadar sürecek.

Kültür ve sanatın yeni adresi

Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun öncülüğünde organize edilen festival, ilçedeki çocukların sanata olan ilgisini artırmayı hedefliyor. 2020 yılında kurulan ve bugüne kadar birçok başarılı oyuna imza atan Kent Tiyatrosu, bu festivalle birlikte bir ilke daha imza atmış olacak.

Başkan Doğan: “Tüm Hemşehrilerimizi davet ediyoruz”

Festivalle ilgili konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinliği büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti:

“Sanat ve kültür dolu bir etkinliğe daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. İlk kez gerçekleştireceğimiz Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivalimizle ilçemizin sanatsal zenginliğini daha da görünür kılacağız. Özellikle daha önce hiç tiyatroya gitme imkânı bulamamış çocuklarımız için bu etkinlik büyük önem taşıyor. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel buluşmaya davet ediyorum.”