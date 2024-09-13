Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), hizmet kalitesini artırmak amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MCBÜSEM) ile önemli bir eğitim iş birliği gerçekleştirdi. İmzalanan protokol kapsamında, MASKİ personeli "İletişim Yönetimi Eğitimi" alacak. Eğitimler, uzman eğitmenler tarafından teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla desteklenecek.

“Eğitim, hizmet kalitemizi güçlendirecek”

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, eğitimlerin personelin halkla olan iletişimini güçlendireceğini vurgulayarak, “Bu eğitimle personelimizin hizmet kalitesi artacak. İletişim becerileri, halkımıza daha iyi hizmet sunmak için büyük bir önem taşıyor” dedi.

MCBÜSEM'den destek: "İş birliğimiz devam edecek"

MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş ise, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “MASKİ ile gerçekleştirdiğimiz bu eğitim protokolü, her iki kurum için de büyük bir adım. İletişim yönetimi konusunda sunduğumuz desteğin uzun vadeli iş birliğine dönüşeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.