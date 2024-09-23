Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesindeki Selvilitepe Mahallesi'nde yürüttüğü altyapı çalışmaları ile bölgedeki yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Yeni altyapı çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yeni imara açılan yerleşim yerlerinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde yapılan son çalışmada, Çaylak Sokak'a toplamda 660 metre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşendi.

3 bin kişilik nüfusa hizmet

Yürütülen çalışmalarla, bölgede yaşayan 3 bin kişilik nüfusun altyapı ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Özellikle toplu konut projeleri, iş ve alışveriş merkezleri ile eğitim kurumlarının inşa edildiği bu alanda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı sağlanması büyük önem taşıyor.

Sağlıklı altyapı imkanı

Yapılan altyapı çalışmaları, bölgedeki yaşam kalitesini artırırken, sağlıklı su ve kanalizasyon sistemleri ile olası sağlık problemlerinin de önüne geçmeyi amaçlıyor. MASKİ, bu tür projelerle Manisa genelinde birçok yerleşim alanında benzer çalışmalara devam edeceğini vurguluyor.