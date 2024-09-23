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Türk savunma sanayii firmaları, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenecek ADEX 2024 Fuarı’na katılacak. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan fuar, Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonları ağırlamayı hedefliyor.

Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (ADEX 2024), savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve üst düzey askeri yetkilileri bir araya getirecek. ADEX 2022'de 208'den fazla şirket, 33 uluslararası delegasyon ve 8.967 ziyaretçi yer almıştı.

Rekor katılım ile Türk firmaları fuar alanında

Bu yıl Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayii firmaları, ADEX 2024’teki en yüksek katılımı göstererek 50 firma ve 3.500 metrekarelik bir alanla Bakü Expo Center’da yerini aldı. Böylece Türkiye, ADEX 2024’e en çok firma ile katılan ülke konumuna geldi.

Fuarda, Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler sergilenecek. Ayrıca, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler paylaşılacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecektir.

ADEX 2024 Türkiye Katılımcı Listesi

  1. AKDAŞ SİLAH
  2. ASELSAN
  3. ASFAT
  4. ASSAN GRUP
  5. AYESAŞ
  6. BAYKAR TEKNOLOJİ
  7. BİTES SAVUNMA
  8. BLG DEFENCE
  9. CANİK (SYS)
  10. DEARSAN
  11. DESAN DENİZ İNŞAAT
  12. FORA GRUP SAVUNMA
  13. GLOBAL WIRE HARNESS
  14. HATSAN
  15. HAVELSAN
  16. HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR
  17. IDEF
  18. İŞBİR
  19. KAREL ELEKTRONİK
  20. KARMETAL SAVUNMA
  21. KİLİM UNIFORM
  22. LENTATEK
  23. METEKSAN SAVUNMA
  24. MESAN ELECTRONICS
  25. MIILUX
  26. MİLSOFT YAZILIM
  27. MKE
  28. MS SPEKTRAL
  29. OTOKAR
  30. ÖZTEK
  31. PROMEC
  32. REPKON
  33. ROBİT
  34. ROBOTEYE YAPAY ZEKÂ
  35. ROKETSAN
  36. SARSILMAZ
  37. SAVRONİK
  38. SDT UZAY VE SAVUNMA
  39. SENSORSAN
  40. SİMSOFT
  41. SİNERJİ YÜKSEK TEK.
  42. SSB/SSİ
  43. STM
  44. TARGET
  45. TEXNOKOM
  46. TİSAŞ
  47. TİTRA TEKNOLOJİ
  48. TUSAŞ
  49. ULAK
  50. YILTEX TEKNİK
  51. ZSR PATLAYICI

Türk savunma sanayii, ADEX 2024 ile uluslararası arenada önemli bir görünürlük elde ederken, iş birliği fırsatlarını da değerlendirme imkânı bulacak.

Muhabir: Mehrican Candemir