Türk savunma sanayii firmaları, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenecek ADEX 2024 Fuarı’na katılacak. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan fuar, Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonları ağırlamayı hedefliyor.

Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (ADEX 2024), savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve üst düzey askeri yetkilileri bir araya getirecek. ADEX 2022'de 208'den fazla şirket, 33 uluslararası delegasyon ve 8.967 ziyaretçi yer almıştı.

Rekor katılım ile Türk firmaları fuar alanında

Bu yıl Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayii firmaları, ADEX 2024’teki en yüksek katılımı göstererek 50 firma ve 3.500 metrekarelik bir alanla Bakü Expo Center’da yerini aldı. Böylece Türkiye, ADEX 2024’e en çok firma ile katılan ülke konumuna geldi.

Fuarda, Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler sergilenecek. Ayrıca, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler paylaşılacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecektir.

ADEX 2024 Türkiye Katılımcı Listesi

AKDAŞ SİLAH ASELSAN ASFAT ASSAN GRUP AYESAŞ BAYKAR TEKNOLOJİ BİTES SAVUNMA BLG DEFENCE CANİK (SYS) DEARSAN DESAN DENİZ İNŞAAT FORA GRUP SAVUNMA GLOBAL WIRE HARNESS HATSAN HAVELSAN HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR IDEF İŞBİR KAREL ELEKTRONİK KARMETAL SAVUNMA KİLİM UNIFORM LENTATEK METEKSAN SAVUNMA MESAN ELECTRONICS MIILUX MİLSOFT YAZILIM MKE MS SPEKTRAL OTOKAR ÖZTEK PROMEC REPKON ROBİT ROBOTEYE YAPAY ZEKÂ ROKETSAN SARSILMAZ SAVRONİK SDT UZAY VE SAVUNMA SENSORSAN SİMSOFT SİNERJİ YÜKSEK TEK. SSB/SSİ STM TARGET TEXNOKOM TİSAŞ TİTRA TEKNOLOJİ TUSAŞ ULAK YILTEX TEKNİK ZSR PATLAYICI

Türk savunma sanayii, ADEX 2024 ile uluslararası arenada önemli bir görünürlük elde ederken, iş birliği fırsatlarını da değerlendirme imkânı bulacak.