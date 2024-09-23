Türk savunma sanayii firmaları, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenecek ADEX 2024 Fuarı’na katılacak. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan fuar, Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonları ağırlamayı hedefliyor.
Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (ADEX 2024), savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve üst düzey askeri yetkilileri bir araya getirecek. ADEX 2022'de 208'den fazla şirket, 33 uluslararası delegasyon ve 8.967 ziyaretçi yer almıştı.
Rekor katılım ile Türk firmaları fuar alanında
Bu yıl Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayii firmaları, ADEX 2024’teki en yüksek katılımı göstererek 50 firma ve 3.500 metrekarelik bir alanla Bakü Expo Center’da yerini aldı. Böylece Türkiye, ADEX 2024’e en çok firma ile katılan ülke konumuna geldi.
Fuarda, Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemler sergilenecek. Ayrıca, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler paylaşılacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecektir.
ADEX 2024 Türkiye Katılımcı Listesi
- AKDAŞ SİLAH
- ASELSAN
- ASFAT
- ASSAN GRUP
- AYESAŞ
- BAYKAR TEKNOLOJİ
- BİTES SAVUNMA
- BLG DEFENCE
- CANİK (SYS)
- DEARSAN
- DESAN DENİZ İNŞAAT
- FORA GRUP SAVUNMA
- GLOBAL WIRE HARNESS
- HATSAN
- HAVELSAN
- HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR
- IDEF
- İŞBİR
- KAREL ELEKTRONİK
- KARMETAL SAVUNMA
- KİLİM UNIFORM
- LENTATEK
- METEKSAN SAVUNMA
- MESAN ELECTRONICS
- MIILUX
- MİLSOFT YAZILIM
- MKE
- MS SPEKTRAL
- OTOKAR
- ÖZTEK
- PROMEC
- REPKON
- ROBİT
- ROBOTEYE YAPAY ZEKÂ
- ROKETSAN
- SARSILMAZ
- SAVRONİK
- SDT UZAY VE SAVUNMA
- SENSORSAN
- SİMSOFT
- SİNERJİ YÜKSEK TEK.
- SSB/SSİ
- STM
- TARGET
- TEXNOKOM
- TİSAŞ
- TİTRA TEKNOLOJİ
- TUSAŞ
- ULAK
- YILTEX TEKNİK
- ZSR PATLAYICI
Türk savunma sanayii, ADEX 2024 ile uluslararası arenada önemli bir görünürlük elde ederken, iş birliği fırsatlarını da değerlendirme imkânı bulacak.