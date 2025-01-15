İstanbul Maslak’ta bulunan bir rezidansın şantiyesinde, işçiler arasında alacak meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bir şekilde sonuçlandı. 24 yaşındaki Alişan Dağlar, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Alacak meselesi yüzünden kavga büyüdü

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sarıyer Maslak’ta bulunan Rams firmasına ait ‘Etro Residences at Rams Beyond’ isimli rezidans inşaatında meydana geldi. İşçiler arasında başlayan alacak verecek meselesi, kısa süre içinde büyüyerek sopalar ve bıçaklarla yapılan şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Ağır yaralanan Alişan Dağlar kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alişan Dağlar (24), Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27) ve Hamza I. (30), ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Alişan Dağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemeler sonrasında, olaya karıştığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Cumali D., Vedat D., Alican Ç., Yusuf Y., İnan A., Özcan G., ve Sinan G. bulunuyor. Yaralı durumda olan Cumali D., Vedat D., Haşim Y., ve Hamza I., tedavilerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürülecek.